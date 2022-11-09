الشيوعي : (التسوية) ستعيد الشراكة بواجهة مدنية مزيفة





أكد الحزب الشيوعي أن الأزمة السياسية الراهنة يدفع ثمنها المواطن، وقال “الشعب هو المتضرر الأكثر بجانب ضحايا الحروب”، وأضاف “لكن المسؤول هي السلطة الحاكمة وحلفاؤها إبان فترة حمدوك وحتى اليوم”.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صالح محمود لـ(الصيحة) إن التسوية المرتقبة تهدف الى إعادة مشهد الشراكة بواجهة مدنية مزيفة من أجل أن يسيطر العسكريون على الحكم، مؤكداً أن هذه التحركات مرفوضة بشدة من قبل الشارع، وأكد محمود أن التصعيد مستمر لمواجهة قوى التسوية والهبوط الناعم و(الفلول) الذين ظهروا على السطح من جديد، مشيراً إلى أن الشارع لن يسمح بعودتهم مجدداً.

الخرطوم- صبري جبور

صحيفة الصيحة