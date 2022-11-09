قال” لعب مافي تأني” .. الأمة القومي : البرهان وحميدتي وقعا على وثيقة دستور المحامين





أعلن رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر، أنه لا يستبعد حل أزمة الحكم الإنتقالي, والتوافق على حكومة مدنية قبل نهاية العام الجاري.

وقال ناصر لـ “قناة الجزيرة مباشر” مساء” الثلاثاء ” إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي، وقعا على وثيقة دستور اللجنة التسييرية للمحامين وسلّمها للآلية الثلاثية بعد إجراء تعديلات عليها.

و أضاف برمة “سنرحب بالمكون العسكري ونتعاون معه حال تسليمه للسلطة لحكومة مدنية وإذا لم يلتزم بذلك سنقف ضده، وتابع، “لعب مافي تاني”.

أوضح برمه أنه تلمس خلال لقائه قبل أيام بالقيادات العسكرية رغبتهم في تسليم السلطة للمدنيين، ولفت أن هذا الأمر هو مطلب السودانيين في كل مكان، وقال “البرهان رفع الكرت الأحمر للإسلاميين والمؤتمر الوطني وما قاله ليس إعتباطا بدون شك”.

وحول ما تردد عن ترشيحه لمنصب رئيس لمجلس سيادي مرتقب قال

“لم يُعرض عليّ منصب من هذا القبيل، وأنا الآن رئيس حزب الأمة القومي بالتكليف وهذه مهمة كبيرة تستغرق كلّ وقتي”.

صحيفة اليوم التالي