تزايد حالات الاشتباه بـ”كورونا” وتسجيل إصابات بالسحايا بالسودان





كشفت وزارة الصحة السودانية في تقرير عن الوضع الوبائي الراهن بولايات السودان والتدخلات الجارية لمكافحة الحميات، عن تزايد حالات الاشتباه بكوفيد- 19، حيث بلغت خلال 24 ساعة السابقة “43” حالة، وتسجيل حالتي التهاب سحائي بولاية غرب كردفان، و”22″ حالة اشتباه بحمى الضنك في ولايات كسلا، غرب وجنوب كردفان وشمال كردفان، مع ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا، “565” إصابة في جنوب دارفور.

ودعا الاجتماع الدوري للطوارئ الصحية “الثلاثاء”، الشركاء للمساهمة في مكافحة أمراض الموسم الشتوي، فيما أمن على عدد من التوصيات والتكاليف.

وناقش الاجتماع، تحديث الوضع الوبائي ومتابعة الأنشطة بكل حزم التدخل المختلفة ونقاط القوى والضعف وتحديد النواقص والاحتياجات لاستمرار الأنشطة بالولايات المتأثرة بحمى الضنك وبدء أنشطة المكافحة.

وقطع زير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، بابتعاث فرق طبية تضم خبراء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى الولايات المتأثرة بحمى الضنك، للدعم وتدريب الكوادر.

وشدد هيثم على توفير الاحتياجات اللازمة للولايات المعنية، لافتاً إلى ضرورة توفير الأمن والحماية بجنوب كردفان للفرق العاملة، وإنشاء مركز طوارئ ثابت بولاية النيل الأزرق لتوفير الخدمة للمواطنيين بصورة مرضية في أماكنهم.

صحيفة اليوم التالي