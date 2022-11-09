السفير الصيني بالسودان: نرفض التدخل الخارجي في الشأن السوداني





– أكد السفير الصيني بالسودان ما شيمين رفض بلاده التدخل الخارجي في الشأن السوداني .

وقال في مؤتمر صحفي عقدة اليوم بمباني السفارة ان السودان شريك أساسي للصين داعيا كل أصحاب المصلحة بالسودان للعمل على إيجاد أرضية مشتركة وترك الخلافات جانبا وتحقيق الاستقرار في مختلف المجالات.

ودعا السفير الصيني الأطراف السياسية الى تغليب المصلحة العليا لبلدهم وعدم اتباع المصالح الحزبية الضيقة، داعيا المجتمع الدولي لاستئنفاق المساعدات وتقديم الدعم المالي التغلب علي الصعوبات التي تواجه السودان. وذكر ان الصين ستواصل العمل البناء لتحقيق الاستقرار وتقديم الدعم والمساعدات لتحسين معاش الناس بالسودان .

سونا