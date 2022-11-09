مجلس البجا يصدر بيانًا خطيرًا





يقول البيان” المجلس الأعلى للبجا ليس جزءًا من التحالفات المذكورة ولن يقبل نتائج أيّ تسويةٍ تجري الآن ثنائية كانت أو أكثر ما لم تتضمن مجلس وقرارات مؤتمر سنكات ٢٠٢٠”.

أعلن المجلس الأعلى للبجا، عن أنّه السلطة السيادية المعترف بها لدى شعب الإقليم والمفوّضة رسميًا، مبينًا أنّ الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي للإقليم، وأنّ اللجنة السيادية لتقرير المصير بلجاها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للاقليم.

جاء ذلك بحسب بيانٍ صادرٍ، الأربعاء، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقال مجلس البجا إنّه لا يعترف بحكومة الخرطوم ولا بأيّ سلطةٍ أو مؤسسةٍ أو إدارة مركزية أخرى تضع يدها على موارده وثرواته وحرياته الطبيعية قبل التوصّل الى اتّفاق بين سلطة الإقليم وحكومة السودان.

وأضاف”نؤكّد حقّ سلطة الإقليم المؤقتة في إقامة مؤسسات حكم ذاتي متعدّدة للحكم والإدارة وتصريف الأمور، وبناء قوات عسكرية نظامية للدفاع عن الشعب وعن الحقوق وللقيام بالدور الأمني والشرطي بالإقليم”.

وتابع” نطلق نداء لجميع مكونات المجتمع الدولي ومنظمات الإنسان الأممية احترام حقوق وقرارات شعبنا نحو حقه الطبيعي ونحو التحرر والانعتاق والنماء”.

وأعلن المجلس عن عدم المشاركة في أيّ تسوية أو حكومة تتمّ قبل إلغاء مسار الشرق الأجنبي المدسوس وقبل أنّ يصل البجا إلى اتّفاق سياسي دستوري يوقع مع حكومة السودان في منبر تفاوضي منفصل.

وتابع” كذلك قرار المجلس بعدم المشاركة في أي تحالف مركزي خرطومي لا يستصحب قضيتنا”.

وأشار مجلس البجا عن أنّ لم يعد عضوًا في مبادرة نداء السودان ولا في تحالف الحرية والتغيير – التوافق الوطني.

وأكمل” جميعهم كان لهم القدح المعلى في أنّ تكون للبجا قضية ومظلمة أصلاً، إنّما نحن حلف قضيتنا، ونحن نداءٌ لأجل حقوق شعبنا”.

وأعلنت الأمانة السياسية لمجلس البجا، عن تكوين الهيئة السيادية لتقرير مصير البجا برئاسة الأمين السياسي، والتي هي هيئة عليا لاستخدام حقّ تقرير المصير المكفول قانونًا، وهو القرار رقم (١١) من قرارات مؤتمر سنكات ٢٠٢٠.

باج نيوز