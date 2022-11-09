اتفاق نهائي بين قوى الثورة والعسكريين في ديسمبر





توقعت مصادر واسعة الاطلاع أن يتم الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين، منتصف ديسمبر المقبل، على حل الأزمة السياسية، وقالت إن المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن العملية السياسية، تم التوافق حولها بنسبة (85%).

وقالت المصادر إنه سيتم الاتفاق تمهيداً لتشكيل الحكومة يترأسها رئيس وزراء مدني ومجلس الأمن والدفاع. وأضافت: الاتفاق سيرى النور بشكل رسمي منتصف ديسمبر المقبل.

وأبلغت المصادر (الحراك)، أن الأجسام وقوى الثورية الموقعة على مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين لتأسيس حكم مدني جديد، هي من ستقود الاتفاق مع العسكريين.

صحيفة الحراك السياسي