وفاة مسؤول كبير بالقصر الجمهوري





احتسب مجلس السيادة الانتقالي، عند الله تعالى، مدير ادارة الترجمة بالادارة السياسية بالقصر الجمهوري، اللواء (م) دكتور محمد محمد عبدالله الأمين الشنقيطي ، الذي انتقل الى جوار ربه صباح اليوم وهو في مهمة رسمية بالعاصمة التركية انقرة.

لقد اتسمت حياة الفقيد ، منذ التحاقه بالقصر الجمهوري في العام ٢٠١٧م، بالبذل والعطاء والتفاني في اداء مهامه وواجباته، بكفاءة ومهنية رفيعة بجانب مساهماته الجليلة في مسيرة العمل الوطني والمجتمعي في شتى المجالات.

ويعد الفقيد الشنقيطي، من الذين، نذروا أنفسهم لخدمة القضايا الوطنية والإنسانية والتعليمية، وظل عطاؤه متصلاَ طيلة عمره المديد ،وحياته العملية التي بدأها معلماً بالمراحل الثانوية ، ثم ضابطاً بقوات الشرطة بعد التحاقه بها ، وظل متدرجاً في رتبها المختلفة حتى تقاعد برتبة لواء ،وبعد أن نال درجة الدكتوراه في اللغة الانجليزية ،عمل محاضراً بجامعة الرباط الوطني في قسم الترجمة.

ومجلس السيادة إذ يحتسبه، يسأل الله سبحانه وتعالى، أن يتقبله قبولاً حسناً مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وأسرته وزملائه ومعارفه الصبر وحسن العزاء، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

صحيفة الصيحة