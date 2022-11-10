إجراء جديد بحق البشير بعد نقله من المستشفى





كشفت مصادر مقربة من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير نقله من المستشفى التي كان يعالج فيها، وإعادته للسجن.

وأوضحت المصادر أنه تم إعادة البشير لسجن “كوبر”، بمعية نائبه السابق ووزير دفاعه. وقال مصدر، إن تحويل البشير ونائبه ووزير دفاعه للسجن، قرار سياسي، مبينا أن جلسة المحاكمة في بلاغ انقلاب 1989 لم تتطرق إلى تحويلهم إلى السجن، ولم يصدر قرار قضائي بذلك، وفقا لـ “العربية”.

يذكر أن الرئيس المعزول كان يستشفى منذ أشهر من بعض الأمراض التي استدعت نقله من السجن.

صحيفة المرصد