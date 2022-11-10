والي الخرطوم: نتطلع لنقل تجارب المدن التركية في إدارة الخدمات





بحث والي ولاية الخرطوم المُكلف، أحمد عثمان حمزة، مع سفير تركيا بالخرطوم، توظيف العلاقات الأزلية بين البلدين لخدمة القضايا المشتركة، وإقامة مشاريع استثمارية في البنيات التحتية.

وقال الوالي إن ولاية الخرطوم تتطلع للاستفادة من تجارب المدن التركية في إدارة خدمات البلديات، سيما وأن المدن التركية لها نماذج ناجحة في هذا الجانب، بالإضافة للتطوير العقاري ومشاريع البنى التحتية والتعليم، مؤكداً استعداد الولاية لتسهيل الإجراءات كافة، التي تمكن الشركات والأفراد من إقامة مشاريع استثمارية بالولاية.

إلى ذلك أكد السفير التركي رغبة بلاده الأكيدة فى ترجمة العلاقات الثنائية إلى مشروعات ومنافع مشتركة ودعوة المستثمرين الأتراك لإقامة استثمارات في مجالات مهمة تحتاجها الخرطوم.

صحيفة السوداني