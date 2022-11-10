فيديو.. الاستاذ يحى حسبن: عضو لجنة تسيير المحامين يوضح الحقائق ويفضح المؤامرة الكبرى





🟣🟣 الاستاذ يحى حسبن: عضو لجنة تسيير المحامين يوضح الحقائق ويفضح المؤامرة الكبرى

🔹 ليس للجنة تسيير المحاميين مبادرة. ولا مسودة ولا مشروع دستور.

🔹 أنا عضو اللجنة. منذ أن اعلن عن مشروع الدستور، والى هذا اليوم لم تجتمع اللجنة ولم تناقش أي مشروع دستور.

🔹 هذه المسودة عبارة عن وثيقة لقيطة ومعمولة من جهات خارج لجنة التسيير، أقحموا فيها اللجنة التسيرية لنقابة المحامين، ليطفوا عليها شرعية، باعتبار أن اللجنة يمكن أن تطفي على المسودة شرعية.

🔹 هذه المسودة كتبتها مؤسسة بربج. وتمت ترجمتها بطريقة غير علمية وبها كتير من الخلل والعبارات غير الدستورية.

🔹 ليس من الاخلاق ولا من القيم ولا من المبادئ أن تكذب أو تتآمر أو ترتكب جريمة، في مشروع كبير عايز تقدمه للناس.

🔹 أنا أقول أن هذه المسودة تم فيها كذب وتآمر وارتكاب جريمة.

🔹 عدد 14 عضو من لجنة تسيير المحامين يشهدوا بذلك. لم نجتمع ولم نناقش ولم نقدم دستور.

🔹 نعلم من الذي دفع الأموال لتمويل هذا العمل ونعلم أين دخلت الأمو ال والى أين خرجت.