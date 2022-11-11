



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022م

الانتباهة:

البرهان يقيل رئيس لجنة الاستئناف ضدّ قرارات لجنة إزالة التمكين.

الشعبي:”البرهان” يتحمّل المسؤولية الكاملة عن سلامة علي الحاج والسنوسي.

زيادة في أسعار الوقود.

الآلية الثلاثية:”تفاهمات أساسية” بين العسكر والمدنيين.

الأمم المتحدة: مستعدّون لتعزيز السلام والاستقرار بأبيي

الجريدة:

تظاهرات بالخرطوم والولايات ضدّ”التسوية”.

لجنة المعلمين تعلن الإضراب.

محامو الطوارئ: الشرطة تعرقل خضوع طفل معتقل لعملية جراحية.

الطاهر حجر رئيسًا للجنة استئناف قرارات لجنة إزالة التمين.

زيادة أسعار الوقود

الصيحة:

“الثلاثية”: تفاهمات بين العسكريين والمدنيين وسندعو الطرفين لمحادثات

سقوط 20 قتيلاً في اشتباكات بدارفور

حملات مفاجئة لفحص الكحول والمخدّرات لسائقي البصات بشمال كردفان

وزير المالية: الحكومة تقترض مبالغ محدودة من البنك المركزي

البرهان يتعهّد بدعم ولايات متأثرة بانتشار الحميّات

النيل الدولية:

البرهان يعفي رئيس لجنة الاستئناف ضد قرارات لجنة إزالة التمكين

الآلية الثلاثية: تفاهمات بين المكون العسكري والمدنيين

وزير المالية: السودان لا يتلقى دعما من دول الخليج

زيادة في أسعار الوقود ابتداءا من امس

وكالة أمل للسفر والسياحة

السوداني:

البرهان يصدر قراراً بإعفاء رئيس لجنة الاستئناف ضد قرارات لجنة إزالة التمكين

البرهان يُعيِّن الطاهر حجر رئيساً للجنة الاستئناف ضد قرارات لجنة إزالة التمكين

زيادة جديدة في أسعار البنزين والجازولين

الآلية الثلاثية: استلمنا وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية

الآلية الثلاثية: يتعيّن تشكيل الحكومة الانتقالية على أساس الكفاءة لا على أساس الانتماءات الحزبية أو المحاصصات

الآلية الثلاثية: الآن بعد القبول المبدئي للمكون العسكري بالمسودة، نجد بين أيدينا وثيقةً قابلة للتطبيق

الآلية الثلاثية: ينبغي على المكون العسكري ان يكون موحدًا في تبنّيه ودعمه الكاملين للاتفاق المبرم مع المدنيين والتقيّد بالتزامات قيادته بعدم التدخل في الشؤون السياسية