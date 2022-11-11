حملات مفاجئة لفحص الكحول والمخدرات لسائقي بصات





نظمت الإدارة العامة للمرور ممثلة في دائرة المرور السريع حملة مرورية مفاجئة لفحص الكحول والمؤثرات العقلية وسط سائقي البصات السفرية والشاحنات بولاية شمال كردفان قطاع المرور السريع منطقة الدانكوج بمشاركة الادلة الجنائية .

وأكدت الشرطة بأن هذه الحملات في إطار تحقيق السلامة المرورية المستدامة ولضمان سلامة شركاء الطريق وحثهم على خطورة التعاطي ومدى تأثيره في سلامة الأرواح والممتلكات، وكانت الحملة التي انتظمت بولاية شمال كردفان وأفصحت الشرطة أن الحملة استهدفت (30) عينة عشوائية أسفرت عن ضبط (5) حالات موجبة (3) من سائقي البصات و( 2 ) من سائقي الشاحنات .

وقال الفريق شرطة نصرالدين محمد عبدالرحيم، مساعد المدير العام للمرور (للمكتب الصحفي للشرطة)، أن الحملة تاتي في إطار اهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة فى تحقيق السلامة المرورية الشاملة لكافة مستخدمى الطريق وحماية أرواحهم وممتلكاتهم وان الهدف الأساسي من هذة الحملات الضبطية المشددة بالطرق القومية وطرق المرور السريع التأكد من سلامة السائق وعدم تعاطيه لأي نوع من المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الكارثية المميتة، مشدِّداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة للمخالفين لقوانين وأنظمة المرور.

الصيحة