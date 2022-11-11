



بسم الله الرحمن الرحيم

التيار الإسلامي العريض

فلتتواصل مواكب الكرامة

مواصلة لمواكب الكرامة التي انتظمت بدعوة من نداء السودان دفاعا عن الوطن من التدخل الخارجي وتعبيرا عن إرادة الجماهير الرافضة للتسوية المنقوصة المعيبة التي يراد فرضها وحرصا على وحدة البلاد من مشاريع التقسيم والتجزئة وحفاظا على الجيش القومي السوداني من التفكيك والاستهداف يدعو التيار الإسلامي العريض كافة فصائله ومكوناته وكافة جماهير الشعب السوداني للخروج في موكب الكرامة يوم السبت الثاني عشر من نوفمبر ٢٠٢٢م الواحدة ظهرا أمام مكتب بعثة الأمم المتحدة بشارع أوماك بالخرطوم .

هذا وننوه لكل المشاركين في موكب الكرامة ان يضعوا كرامة الوطن والمواطنين نصب أعينهم وألا ينساقوا خلف أي استدراج يخرج الموكب عن سلميته ومظهره الحضاري الذي تميز به ولله المنة والفضل في ذلك .

حسن عبد الحميد

المتحدث الرسمي باسم التيار الإسلامي العريض

الجمعة السابع عشر من ربيع الثاني 1444 هجرية

الحادي عشر من نوفمبر 2022م