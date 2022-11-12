المؤتمر السوداني : ما يدور بين البرهان والوطني لا يعنينا





أكد القيادي بالحرية والتغيير عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين أن ما يدور بين قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية أمر لا يعنيهم في شيء، مشيراً إلى أن إعادة الرئيس المعزول البشير وعدد من معاونيه إلى سجن كوبر أصبحت مثار حديث في الشارع، باعتبار أن هذه الخطوة سبقتها في الأيام الماضية رسائل متشابهة ألقاها البرهان في منطقة حطاب العملياتية في بريد الشارع والقوى السياسية المدنية والمجتمع الدولي والإقليمي.

وأشار نور الدين في تصريح لـ(الصيحة) إلى تباعد الشقة بين الشارع والسلطة الحاكمة، مؤكداً أن الشارع ماض في مطلوبات إسقاط الانقلاب واستعادة مسار التحول الديمقراطي من خلال الضغط الجماهيري على السلطة الحاكمة.

الخرطوم- صبري جبور

صحيفة الصيحة