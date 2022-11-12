بعد نفي لجان المقاومة لقاءها .. الالية ترد بتوضيح غريب





بعد ساعات من نفي لجان مقاومة مدينة الخرطوم للقاء.. قالت البعثة الأممية إن ‏المشاركين في اجتماع الأمس مع الآلية الثلاثية هم أعضاء في مبادرة “إعلان مبادئ ثورة ديسمبر”.

وكانت البعثة قد أعلنت عقد الآلية لاجتماع مع ممثلين عن لجان المقاومة الخميس.

وكانت قد نفت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، الحقائق، بشأن ما أثير عن عقد اجتماعٍ مع الآلية الثلاثية، بحسب ما أشارت البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال”يونيتامس”.

وقالت مقاومة الخرطوم، إنّها لم تكن جزءًا من الاجتماع ولم تفوّض من ينوب عنها لحضوره.

صحيفة الصيحة