المرور تصدر تعميما صارما وتحذر





هددت الإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات التي تحمل لوحات قديمة وغير مكتوب عليها اسم السودان بحجز المركبة وفرض عقوبات صارمة على صاحبها.

ودعت إدارة المرور في السودان، جميع المواطنين والشركات الخاصة والعامة والمؤسسات الحكومية الذين تحمل مركباتهم لوحات مرورية قديمة لا تحمل اسم السودان، إلى توفيق أوضاعهم خلال فترة 15 ً يوما.

وقالت إدارة ، مرور السودان في تعميم ، إن هذه اللوحات غير مسموح بها، وإن هنالك إجراءات مرورية باستبدال اللوحات القديمة بلوحات أخرى جديدة.

وأعلنت في الوقت ذاته، عن عقوبات صارمة للمخالفين، حال انتهاء الفترة المقررة. ّ

وشددت على أنّها ستقوم بحجز أي مركبة لاتحمل اللوحات القدمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صحيفة الصيحة