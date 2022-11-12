حكومة الخرطوم توجه بإنارة الطرق للحد من الجرائم





وجه والي الخرطوم المكلف، المحليات والجهات المختصة، بالعمل على إزالة الأتربة من جانبي الطرق وصيانة وطلاء الأرصفة وتشغيل أعمدة الإنارة المعطلة، وقال إن خطة تأمين الولاية تعتمد في الأساس على إنارة الطرق للحد من الجرائم التي ترتكب خلال الفترة المسائية.

وأشاد الوالي خلال جولة ميدانية للوقوف على سير العمل بتأهيل شارع الغابة بالخرطوم بجهود العاملين بالإدارات المختلفة الذين يعملون خلال ساعات الليل ووجه المحليات للاهتمام بالتجميل.

من ناحيته أبدى مدير عام وزارة الزراعة بالولاية د. سر الختم فضل المولى استعداد الوزارة لتوفير الشتول وتقديم الاستشارات الزراعية لمحليات الولاية فيما يلي الجوانب الزراعية، وقال إن الوزارة لديها مهندسون متخصصون في مجالات البستنة والحدائق يمكن الاستفادة منهم في أعمال التجميل.

صحيفة السوداني