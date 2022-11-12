الصحة: بعوض حمى الضنك موجود بأطراف الخرطوم





كشف مدير إدارة الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة الإتحادية، الدكتور منتصر محمد عثمان، بأن (الزاعجة المصرية) المسببة لحمى الضنك موجودة بأطراف ولاية الخرطوم، وفقاً للمسح، وذكر أن البلاد مجابهة بالعديد من الحميات من حمى الضنك والشكنغونيا والكورونا، مشيرا إلى أن مراكز العزل بكل من الخرطوم والجزيرة بها زيادة لمرضى كورونا، وأقر بان مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان وصلت حالة الوباء لحمى الضنك، وقال في حديثه عبر قناة البلد أمس إن الحالات بلغت ألف حالة اشتباه منها وفيات، كاشفاً عن ظهور حمى الضنك بكل من أم روابة وبارا وغربها ، وتندلتي لأول مرة، وذكر بأنها ظهرت لأول مرة بمنطقة بابنوسة قبل أربعة أشهر عملت الصحة على محاربتها من خلال الناقل وهي الزاعجة المصرية ،معلنا بأن هناك حالات لأول مرة ايضا بالنيل الأبيض، ولفت إلى أن هناك حوالي 20٪ قد لا تظهر عليهم الأعراض من حميات بل نزيف بالأنف وغيره،وعزا زيادة نسبة الحالات إلى وجود أحواض المياه بالأبيض لحفظ المياه التي يصل انقطاعها إلى مدى عشرين يوماً وهو أمر يصعِّب عملية تجفيف المياه، منوها إلى أن البعوض الناقل للعدوى يمكن ان يحتفظ بالبيض لمدة عام كامل.

الخرطوم ــــ بتول الفكي

صحيفة الحراك السياسي