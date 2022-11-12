الجيش السوداني ينفذ تدريباً هجومياً





أكد رئيس شعبة التوجيه والخدمات بالفرقة 19 مشاة مروي الرائد علاء الدين عبدلله أن قيادة الفرقة 19 مشاة تستعد لتنفيذ تدريب هجوم كتيبة المشاة تحت شعار (نحن عشمك يا وطن ).

وقال الرائد علاء الدين بحسب (سونا) إن ختام العام التدريبي 2022 بمروي خلال شهر نوفمبر الجاري سيتم تحت إشراف قائد الفرقة 19 مشاة بمروي اللواء ركن سليمان كمال حاج الخضر، وأشار إلى أن التدريب في القوات المسلحة له بداية ولكن ليس له نهاية فكل نهاية عام تدريبي يعقبه بداية عام تدريبي آخر.

صحيفة الصيحة