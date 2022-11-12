حصيلة جديدة وصادمة لقتلى نزاع دموي بدارفور





اعلنت السلطات في محلية وادي صالح بولاية وسط دارفور- التي شهدت قتالاً الاربعاء ان القوات الامنية انتشرت في المناطق الواقعة بين التجمعات القبلية لعزل الطرفين المتقاتلين.

وقال المدير التنفيذي لمحلية وادي صالح فضل محمد لدارفور24 ان ضحايا القتال بلغ عددهم 25 قتيلا و17 جريحاً من الطرفين.

وذكر ان بعض المناطق من محليات وادي صالح وبندسي ومحلية فوربرنقا بولاية غرب دارفور شهدت تجمعات قبلية وحشود مسلحة عقب الاحداث التي وقعت في منطقة “جغمة” يزم الأربعاء.

واشار إلى ان بعض الحشود القبلية وصلت من ولايات دارفور، واضاف: تحسباً لمواجهات متوقعة فرضت القوات الأمنية مناطق عازلة، ونشرت تعزيزات عسكرية ضخمة في المناطق التي تشهد تحركات المسلحين.

صحيفة الصيحة