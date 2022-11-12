الجامعات العربية تعتمد مركزا للبحث العلمي بالخرطوم وتكرم الفريق جابر





أعلن مجلس اتحاد الجامعات العربية موافقته بشكل مبدئي ومؤسسي على إقامة مركز للابحاث العلمية في مجالات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية في السودان وذلك قبيل مغادرتهم الخرطوم امس وبعد لقائهم الفريق بحري ابراهيم جابر بالقصر الجمهوري .

وقال الأمين العام للاتحاد دكتور عمرو عزت سلامة ” نرحب بشكل كامل من حيث المبدأ بإنشاء مركز للبحث العلمي ليعمل في المجالات التي سيتم الاتفاق عليها بين السودان واتحاد الجامعات العربية لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وفور عودتنا وتلقينا المخاطبات المستندية سنشرع في وضع الهياكل لاقسام المركز”.

كان الفريق ابراهيم جابر التقى بمكتبه بالقصر الجمهوري بالخميس وفد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، وأمن علي الدور الرائد للجامعات في تطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمساهمة في إيجاد الحلول اللازمة لمشكلات التغير المناخي، مؤكداً إستعداد السودان لاستضافة وإقامة مركز للبحوث العلمية تحت مظلة إتحاد الجامعات العربية للاسهام في معالجة المشكلات التي تواجه الدول العربية، خاصة في مجالات توفير الأمن الغذائي والتغييرات المناخية، مشيرا إلى ان القمة العربية الاخيرة في الجزائر التي شارك فيها كل الزعماء العرب تناولت باستفاضة مسألة نقص الغذاء وتاثيره على مستقبل العالم العربي والبشرية جمعاء ،وان الفرصة مواتية لتحويل الافكار إلى واقع ملموس ، داعيا اياهم للوقوف على امكانات السودان في التجارب المشابهة الخاصة بالشراكات الاقليمية المختلفة. وأمتدح الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة، القيادة السودانية العليا ممثلة في الفريق جابر واصفا اياه بسعة الأفق وصاحب رؤى استراتيجية تتعدى السودان لإيجاد حلول للمنطقة العربية والجوار الافريقي .

وقال في هذا الخصوص عند زيارة الوفد لمقر المركز الإقليمي لدول الايقاد من اجل الاسترشاد والاقتداء ” هذا ليس بغريب على الفريق جابر الذي يجمع ما بين العلوم التطبيقية باعتباره خريج جامعة الخرطوم كلية الهندسة والطبيعة العسكرية التي تتسم بسرعة الانجاز وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس كما ان الاطروحات التي تقدم بها وجدت استحسانا بالغ الاثر بين اعضاء الوفد الزائر للخرطوم “.

ومنح اتحاد الجامعات العربية قبيل مغادرته الخرطوم الفريق جابر(النجمة الذهبية ) لاتحاد الجامعات العربية معتبرين اياه راعيا للبحث العلمي والتعليم العالي.

ومن جهنه قال المدير العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية دكتور عبد الرحيم الحنطي ان السودان يتمتع بامكانات زراعية هائلة لذا فإن اقامة مركز للابحاث العلمية يركز على تطوير هذا المجال سيحول مقولة السودان سلة غذاء العالم العربي إلى واقع وحقيقة وذلك عندما يلتقي العلماء المختصين ويقدموا البحوث والدراسات اللازمة لللقادة العرب والمؤسسات المعنية لوضع برامج علمية وعملية مسترشدة بالبحث العلمي.

وقال الحنطي خلال وقوفهم على تجربة المركز الإقليمي للايقاد الذي يرعاه الفريق جابر ولاعتباره نموذجا للشراكات الاقليمية ” من المفرح والمشجع أن تجد قادة في الوطن العربي لديهم ايمان بالبحث العلمي كاساس للتطور والبناء وهذا ما لمسناه خلال لقائنا بعضو مجلس السيادة الفريق ابراهيم جابر ” مشيرا إلى انهم فورعودتهم وتسلمهم خطاب السودان سيكونوا اكثر حماسة في إختيار مجالات عمل المركز واعداد الهياكل والبرامج والكادر البشري والإداري وخلافه. ومن جانبه جدد البروفبسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديبعرديب ترحيبه بأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية واعدا اياهم بأن اتحاد الجامعات السودانية سيعقد اجتماعا لاعضائه من أجل التفاكر حول مستقبل التعاون والعمل المشترك مع الجامعات العريية واعدا بعقد لقاءات تفاكرية فورية مع اتحاد الجامعات السودانية لكتابة الصيغة المثلى لمركز ابحاث ينظر في مشكلات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية او اي صيغة يتوافق عليها الجميع وتعود بالفائدة للشعب السوداني والوطن العربي والانسانية جمعاء.

يشار إلى أن وفد المكتب التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية ضم علماء من دول مصر ،السعودية ، قطر ، تونس ، الجزائر ، فلسطين ، الاردن والصومال.

وكالة سونا