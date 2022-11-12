الجزولي: أشعر بسعادة عظيمة لأنّ أعمالنا يغتاظ منها العملاء





وفق ما أشار.

شدّد رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي، على العمل ليل نهار من أجل إكمال سعادة الشرفاء، بوطنٍ تحكمه القيم وتصان فيه السيادة.

جاء ذلك بحسب تدوينة على صفحته الرسمية، السبت، أطّلع عليها”باج نيوز”.

وقال الجزولي” أشعر بسعادة عظيمة عندما تدخل أعمالنا السرور على قلوب الشرفاء من أبناء وطني ويغتاظ العملاء”.

وتابع” سنعمل لإكمال سعادتكم أيّها الشرفاء بوطن تحكمه قيمكم وتصان فيه سيادتكم وتأمنون فيه على مستقبلكم ومستقبل أطفالكم”.

والسبت، خرج آلاف الإسلاميين في العاصمة الخرطوم،للمرة الثانية خلال أسبوعين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم احتجاجًا على التدخل الدولي.

باج نيوز