تحديد موعد بدء تنفيذ نظام (المداورة) للبصات السفرية





أعلن رئيس الغرفة القومية للبصات السفرية باتحاد غرف النقل السوداني أحمد الطريفي، عن بدء تنفيذ نظام التقاطر (المداورة) للبصات السفرية الأربعاء المقبل، على أن يكون آخر يوم لحجز التذاكر الثلاثاء 15 نوفمبر، على جميع الخطوط والمسارات.

وطالب في خطاب عمَّمه اليوم السبت، الجميع للالتزام بمواقيت مكاتب الحجز الموحدة التي تحددها إدارة التشغيل بالمواقف اعتباراً من الثلاثاء 15 نوفمبر، وشدَّد على عضوية الغرفة الالتزام بالمواقيت المحدَّدة.

وأكد الطريفي، أن ذلك تم بناءً على خطاب المدير العام لوحدة النقل البري والمعابر. وأكد أهمية بدء وتنفيذ نظام المداورة لجهة أنه يساهم في دعم الاقتصاد القومي وحفظ حقوق الأطراف كافة.

صحيفة الصيحة