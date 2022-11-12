مسيرةٌ لـ(نداء أهل السودان) تُطالب بطرد فولكر





طالبت مسيرة دعت لها مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني، بعدم التدخُّل الخارجي في الشأن السياسي السوداني، وعدم فرض ما اعتبرته “رؤية أجنبية” على الشعب السوداني، وذلك بتبني دستور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين أساسًا للحل السياسي.

وطالب الناظر والقيادي في مبادرة نداء السودان بابكر حاج عمر، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بطرد رئيس بعثة “يونيتامس” فولكر بيرتس.

وهتف المُشاركون في مسيرة الكرامة الثانية من أمام مقر “يونيتامس”، مُطالبين بطرد البعثة، وردّدوا: “السودان دولة حُرّة وفولكر يطلع برّة”.

وقال الناطق الرسمي باسم نداء أهل السودان هشام الشواني لـ”الترا سودان”، إنّ النداء يتبنّى خط التصعيد السياسي السلمي من أجل ثلاث غايات أساسية، أولها رفض مسودة الدستور الأجنبي المقدم عبر لجنة تسييرية للمحامين التابعة لقِوى الحرية والتغيير، وثانيها رفض كافة أشكال التدخل الأجنبي، لا سيّما من السفارات التي تنحاز للحرية والتغيير ضد الآخرين، وثالثها رفض التسوية الثنائية والتأكيد على أولوية الحل الشامل.

صحيفة الصيحة