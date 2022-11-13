والي الخرطوم: سوق “دلالة العربات” أصبح وكراً للجريمة





وجّه والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة، سلطات محلية الخرطوم بالتحرك العاجل لمعالجة أوضاع سوق “دلالة العربات”، وقال إنه تحوّل إلى أوكار لممارسة الجريمة بشتى أنواعها والترويج للمخدرات.

وطالب الوالي، خلال زيارته للسوق، المحلية بتنفيذ القرار السابق بنقل دلالة العربات من جنوب السوق المحلي إلى سوبا أو استغلال السوق لأغراض أخرى تناسب موقعه مع الاحتفاظ بحقوق الملاك لإنهاء الوضع الراهن للسوق الذي تعرض لسرقات محتوياته وكوابل الكهرباء وتأمين الموقع وإخلاءه من الممارسات السالبة.

يذكر أن قرار نقل الدلالة من جنوب السوق المحلي صدر قبل عدة سنوات نظراً لعدم ملاءمة الموقع لممارسة مهنة شراء وبيع العربات.

صحيفة الصيحة