محكمة العميد بريمة ترفع جلستها لعدم اعلان أولياء الدم





رفعت محكمة قضية مقتل العميد شرطه ،علي بريمة ، الذي اغتيل اثناء مشاركته في تأمين احتجاجات تم تنظيمها قرب القصر الرئاسي في يناير الماضي، رفعت جلستها المقررة اليوم لعدم حضور أولياء الدم ومحاميهم، لعدم اعلانهم من شرطة المحاكم.

ووجه مولانا زهير بابكر عبدالرازق،قاضي المحكمة العامة بإعلان أولياء الدم ومحاميهم وإعلان الشاكي والمتحري الثاني في القضية لحضور جلسة الأحد القادم الموافق العشرين من نوفمبر الجاري.

وفيما يتعلق بطلب المتهم الأول محمد ادم (توباك) بسوء معاملته في الاعتقال ، وجهت المحكمة إدارة السجون بوضع المتهمين جميعا في زنزانة واحدة، كما سمحت المحكمة لأطراف القضية بتصوير تقرير الكشف الطبي للمتهمين.

وكان العميد شرطه علي بريمة حماد قد اغتيل اثناء مشاركته في تأمين احتجاجات تم تنظيمها قرب القصر الرئاسي، حيث تعرض لطعنات قاتله بسكين في ساعد اليد اليسرى وآخرى نافذة بالظهر، تسببت في نزيف حاد أدى لوفاته أثناء إسعافه فيما يتهم في إغتياله خمسه من المتظاهرين هم محمد ادم (توباك)، محمد الفاتح ترهاقا، احمد الفاتح (الننه) ، مصعب الشريف و الدكتورة زينب الأمين.

سونا