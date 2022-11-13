حملة لفتح مسارات المواصلات وإزالة الفرش الأرضي





نفذت إدارة المخالفات وترقية المجتمع محلية بحري إستمراراً لحملات إزالة المخالفات والتعديات على الطريق العام صباح اليوم حملة لفتح مسارات المواصلات والتعديات على الطريق العام بسوق بحري وشارع الظبطية بالتعاون مع شرطة محلية بحري.

وأوضح مدير إدارة المخالفات وترقية المجتمع بالمحلية الطاهر الطيب أن الحملة تأتي في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها المحلية لمنع كافة أشكال الظواهر السالبة والتعديات على الشارع العام، والتي تتسبب في الإزدحام المروري وتكدس المركبات خارج المواقع المخصصة لها.

وأكد على استمرار هذه الحملات لإزالة الظواهر السالبة والمخالفات والتشوهات البصرية المخلة بالمظهر العام والتي تتسبب بصورة رئيسية في تكدس النفايات خاصة بالأسواق، وطالب الفريشة بضرورة الإلتزام بعدم العودة لممارسة أنشطتهم في المواقع الغير مخصصة لهذا الغرض وترك مسارات المواصلات مفتوحة بإستمرار لتسهيل حركة المركبات ومنع الإزدحام المروري.

سونا