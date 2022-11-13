تنويه من السفارة الصينية بالخرطوم





أصدرت سفارة جمهورية الصين الشعبية بالخرطوم، إخطاراً للراغبين في الاستفسار بشأن الخدمات القنصلية حول طريقة ومواعيد الاتصال.

وقالت السفارة في منشور على صفحتها بـ(فيسبوك) اليوم: “نخطركم بمواعيد استقبال المكالمات لاستفسارات الشئون القنصلية يمكنكم الإتصال على الرقم 0183272730 خلال أيام العمل الرسمية (من يوم الأحد وحتى يوم الخميس) من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 12:30ظهراً”.

وأضافت: “وفي حالة تعطُل الهاتف يمكنكم الإتصال بالرقم الإحتياطي للسفارة 0990909087 خلال أيام العمل الرسمية (من يوم الأحد وحتى يوم الخميس) من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 12:30ظهراً”.

وكانت السفارة أعلنت أمس، أنه تم تغيير البريد الإلكتروني للسفارة الصينية واعتماد بريد إلكتروني جديد للخدمات القنصلية لاستقبال الاستشارات بشأن الوثائق القنصلية، والاستفسارات حول الحصول على الكود الأخضر بالنسبة للمسافرين إلى الصين، وأيضاً الحماية القنصلية، وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر 2022م.

وأوضحت أن عنوان البريد الإلكتروني الجديد هو: khartoum@csm.mfa.gov.cn على أن يستمر استخدام كلا البريدين القديم والجديد معاً حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022م، وسيتم إيقافه اعتباراً من 1 يناير 2023م.

صحيفة الصيحة