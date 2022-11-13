قطر الخيرية تتبنى تنفيذ مركز الإمتحانات بمجلس التخصصات الطبية





أعلنت منظمة قطر الخيرية عن تبني تنفيذ مشروع مركز الامتحانات والمكتبة الإلكترونية بمجلس التخصصات الطبية. جاء ذلك خلال زيارة وفد من منظمة لمجلس التخصصات الطبية اليوم برئاسة المهندس عمر عبد العزيز محمد مدير قطر الخيرية بالإنابة ود. إبراهيم مصطفى إبراهيم منسق الصحة بالمنظمة ودكتور ساتي حسن ساتي ودكتورة هيفاء سمير عبد الله من وزارة الصحة الاتحادية. وكان في إستقباله بروفيسور محمد المكي أحمد عبد الله رئيس مجلس التخصصات الطبية ود. أحمد فرح شادول الأمين العام وبروفيسور عبد الرؤوف شرفي أمين الشئون العلمية. وتأتي الزيارة للتعرف على المجلس عن قرب والمهام التي يقوم بها في مجال تدريب الأطباء ورفد المجال الصحي بكوادر صحية مؤهلة. ووقف الوفد على عدد من أقسام المجلس منها مركز تطوير التعليم الطبي والمكتبة الإلكترونية والتي تمثل واحدة من مشروعات المجلس التي يسعى إلى تطويرها. وقدم دكتور هشام محمد عبد الرحيم استشاري الطب الباطني ونائب المدير المكلف لمركز تطوير التعليم الطبي بالمجلس شرحاً وتنويراً عن المركز الذي يمثل الذراع الفني و الجسم الأساسي في المجلس ويتم من خلاله تقديم الورش والمحاضرات والكورسات والبحوث والمناهج ومنح شهادات ماجسيتر المهن الصحية. من جانبه قال رئيس مجلس التخصصات الطبية بروفيسور محمد المكي إن حضور وفد من منظمة قطر الخيرية لهذا الصرح يعد مؤشراً إيجابياً للسودان وأن المجلس يطمح أن تدعمه منظمة قطر الخيرية في مشروعات مركز الامتحانات الإلكتروني والمكتبة الإلكترونية ومركز المحاكاة. تأتي زيارة الوفد القطري عقب زيارة الأمين العام أحمد فرح شادول الأخيرة إلي دولة قطر والاجتماع مع وزريرة الصحة بدولة قطر ورئيس منظمة قطر الخيرية وصندوق التنمية القطري وسفير السودان لدولة قطر.

وقدم د. شادول عرضاً مفصلاً للمشروع مبيناً أن مركز المحاكاة والمهارات السريرية هو المشروع الثاني والمهم للمجلس وهو مركز بمواصفات عالية وعالمية وسيكون طفرة كبيرة للتعليم الصحي بالبلاد ويوفر فرصاً كبيرة لضمان سلامة المريض أولاً وإتاحة فرص مهارات التدريب للأطباء والنواب قبل المباشرة مع المريض، وقد أصبحت مثل هذه المراكز واحدة من أهم معايير المهارات العملية التدريبية في مجال التعليم الطبي. ورحب الجانب القطري بمشروع المحاكاة وتم الاقتراح أن يكون هنالك ملتقى سوداني قطري في شهر يناير المقبل، وزيارة وفد من المجلس لدولة قطر في شهر يونيو القادم والتسويق لمشروع مركز المحكاة.

وكالة سونا