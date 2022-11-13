تطورات في قضية محاكمة (توباك) وآخرين





رفعت محكمة قضية مقتل العميد شرطة علي بريمة، جلستها المقرّرة اليوم لعدم حضور أولياء الدم ومحاميهم، وذلك لعدم إعلانهم من شرطة المحاكم.

ووجّه قاضي المحكمة العامة مولانا زهير بابكر عبد الرازق، بإعلان أولياء الدم ومحاميهم وإعلان الشاكي والمتحري الثاني في القضية لحضور جلسة الأحد القادم الموافق العشرين من نوفمبر الجاري.

وفيما يتعلق بطلب المتهم الأول محمد آدم (توباك) بسوء معاملته في الاعتقال، وجهت المحكمة إدارة السجون بوضع المتهمين جميعاً في زنزانة واحدة، كما سمحت المحكمة لأطراف القضية بتصوير تقرير الكشف الطبي للمتهمين.

وكان العميد شرطة علي بريمة حماد اغتيل اثناء مشاركته في تأمين احتجاجات تم تنظيمها قرب القصر الرئاسي في يناير الماضي، حيث تعرض لطعنات قاتلة بسكين في ساعد اليد اليسرى وأخرى نافذة بالظهر، تسبّبت في نزيف حاد أدى لوفاته أثناء إسعافه، فيما يتهم في إغتياله خمسة من المتظاهرين هم محمد آدم (توباك)، محمد الفاتح (ترهاقا)، أحمد الفاتح (الننه)، مصعب الشريف ود. زينب الأمين.

صحيفة الصيحة