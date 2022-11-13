الدعم السريع يدشن القافلة الطبيه المتجهة إلى ولاية شمال كردفان





دشن وزير الصحة المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم اليوم بمقر الدائرة الطبية بقوات الدعم السريع القافلة الطبية المتكاملة المتجهة إلى ولاية شمال كردفان للمتأثرين بحمى الضنك وذلك برعاية نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وأشاد دكتور هيثم بقافلة الإسناد الطبي وبالجهود المبذولة من قبل الدعم السريع، مشيراً إلى أن هذه القافلة تحتوي على أجهزة الإصحاح البيئي والأدوية والمستهلكات الطبية المختلفة التي تساعد على محاربة حمى الضنك والملاريا، كما تشمل القافلة فريق طبي متكامل مكون من مائة فرد مهامهم تتمثل في تعزيز الوضع الصحي وفق محور يعمل على دعم الولاية صحياً.

وشكر وزير الصحة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو على هذه المبادرة الإنسانية من أجل وطن معافى وخالي من الأمراض. وقال دكتور سليمان عبدالجبار رئيس الدائرة الطبية بقوات الدعم السريع إن القافلة تم تجهيزها في سبيل الاستجابة الوطنية وحماية صحة الإنسان بالإضافة إلى الوقاية من الأمراض المعدية، وأضاف إن القافلة تأتي لتدعيم الجهود التي تقوم بها السلطات القائمة بالولاية ووزارة الصحة واستجابتهم لتعزيز دور الصحة في الولاية.

وكالة سونا