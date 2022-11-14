اعتقال الصوارمي بعد ساعات من إعلانه تشكيل قوة مسلحة من متقاعدي الجيش





قالت وسائل إعلام محلية في السودان، ليل الأحد، إن الأمن السوداني ألقى القبض على المتحدث السابق باسم القوات المسلحة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، العميد الصوارمي خالد سعد، بعد ساعات من إعلانه تشكيل قوة مسلحة من متقاعدي الجيش.

وأفادت أن قوة تتبع للاستخبارات العسكرية اعتقلت الصوارمي خالد سعد من أمام منزله بالعاصمة الخرطوم.

وأعلن متقاعدون من القوات المسلحة السودانية، الأحد، عن تشكيل كيان عسكري تحت اسم “قوات كيان الوطن العسكري” يهدف إلى إلغاء اتفاقية سلام جوبا وتحسين العلاقة مع جمهورية مصر العربية.

ورفض القائد العام لقوات كيان الوطن العسكري، العميد الصوارمي خالد سعد، الكشف عن عدد القوات لكنه وصفها بالضخمة.

وشغل الصوارمي منصب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال سعد في مؤتمر صحفي، الأحد، إن الكيان لديه 28 هدفا أبرزها إلغاء اتفاقية جوبا وتحسين العلاقة مع جمهورية مصر العربية، فضلا عن التمسك بوطنية القوات المسلحة ووحدتها، إضافة لتمثيل الولايات التي لم تكن لها قوات عسكرية.

وأبان أن هذه القوات منتشرة بكل ولايات السودان، ونفى منح رتب عسكرية لمنسوبيها، مؤكدا قدرتهم على تنظيمها.

وقال القائد العام لقوات كيان الوطن العسكري: “ليس لدينا صدام مع القوات النظامية ولن نلجأ لإغلاق الطرق والتظاهرات وغيرها من الأساليب التي من شأنها أن تدخلنا في مواجهة مع القوات النظامية”.

وطالب بوحدة القوات المسلحة، مؤكدا جاهزيتهم للتنازل من أجل ذلك.

وأوضح أن هذه القوات تأتي للرد على الحركات المسلحة التي حصلت على مناصب ووزارات، وأضاف” الوسط والشمال لم يتم منحهما أي مناصب للقيادة والوزارات لأنهما لم يكونا قوات أسوة بحركات دارفور”.

وأعلن رفضهم لأي قوات لحركات مسلحة، مؤكدا تنازلهم عن هذه القوات في حال توحدت القوات المسلحة، وقال “من حق أي إقليم تقرير المصير إذا لم يجد ما يحتاجه في الحكومة”.

إرم نيوز