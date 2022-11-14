كأس السودان.. بطولة طاردتها الأزمات





يستعد الهلال لمواجهة أهلي الخرطوم، مساء اليوم الاثنين، على ستاد الجوهرة الزرقاء، في نهائي كأس السودان.

وسيكون نهائي اليوم، أول نسخة تلعب بعد غياب 4 سنوات، منذ آخر نسخة لعبت في 2018، والتي فاز فيها المريخ على الهلال الأبيض (3/1).

ويعد كأس السودان، بطولة الأزمات فهي لم تلعب منها سوى 25 نسخة من أصل 32، وألغيت عدة مرات وانسحبت الفرق من النهائي عدة مرات.

وبدأ اتحاد كرة القدم السودني تنفيذ البطولة عام 1990 حين فرضها لأول مرة الدكتور كمال شداد الذي كان يرأس اتحاد الكرة السوداني وقتها.

وفي النسخة الأولى رفض المريخ والهلال خوضها، اعتراضا على إقحامهما في بطولة لا قيمة فنية منها، ولكن اتحاد الكرة أصر عليها.

كما أكد الاتحاد أن بطلها سوف يمثل السودان في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، فوصل النهائي الاتحاد مدني والمريخ، وفاز الاتحاد بأول نسخة.

أول انسحاب

وشهد البطولة في عام 2002 أول انسحاب، حيث انسحب المريخ أمام الهلال، ردا على انسحاب الهلال من أمامه في نهائي بطولة دورة تنشيطية كان قد نظمها اتحاد الخرطوم المحلي.

وتسبب الاتحاد السوداني بأزمة 2003، حين قرر خوض بقية مباريات البطولة بدون اللاعبين الدوليين بعد أن سحب اللاعبين الدوليين من فرقهم للانضمام لمعسكر المنتخب.

وحينها خسر الهلال في ذهاب الدور قبل النهائي أمام الأمل عطبرة (0/2) فصدر القرار بسحب اللاعبين الدوليين من أنديتهم، وتضرر الهلال من القرار، ورفض خوض مباراة العودة بدون لاعبيه الدوليين.

واشتكى الهلال حينها الاتحاد، لوزارة الشباب والرياضة، وتم إلغاء البطولة لضيق الوقت، ليرفض المريخ القرار باعتبار أن فريقه ليس طرفا في الأزمة، وأنه كان الأقرب للتتويج بالبطولة.

وفي 2006 لم تكتمل المباراة النهائية بين المريخ والهلال، لانسحاب الأخير بعد تقدم المريخ بهدفين لمهاجمه النيجيري إيداهور، باعتبار أنه نال بطاقة حمراء في مباراة ودية في مدينة نيالا جنوب غرب السودان.

واعتبر الهلال مشاركة النيجيري إيداهور غير قانونية، بسبب البطاقة الحمراء، وقدم شكوى للاتحاد ولكنه رفضها واعتبر المريخ بطلا.

انسحابات جديدة

وشهدت البطولة انسحاب المريخ في 2011 حيث لم يحضر للملعب، ثم انسحب الهلال من النهائي في الدمازين بجنوب السودان في 2013، وفي مدينة دُنقُلا شمال السودان في 2014.

وألغيت مباريات نهائي كأس السودان في نسختين متتاليتين، في 2019 بسبب أحداث ثورة الشعب السودان، والثانية في 2020 بسبب ظهور فيروس كورونا.

وتسبب الهلال بآخر أزمة في مسابقة كأس السودان في 2021، حين رفض خوض البطولة باعتبار أنها خرجت عن روزنامة الموسم، لكن الاتحاد السوداني فاجأ الأندية وقرر استكمالها بعد الموسم الجديد.

موقع كووورة