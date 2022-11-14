مُسلّحون إثيوبيون ينهبون 150 رأساً من الإبل في الفشقة الصغرى





قامت مجموعة من المسلحين الإثيوبيين صباح اليوم، بالتعرض لقطيع من الإبل – 150 رأساً – ونهبوه إلى داخل الأراضي الإثيوبية في، والكامو، قرب أم ديسة وهي مناطق حول الجميزة بالفشقة الصغرى.

وساق المسلحون القطيع الى داخل الأراضي الإثيوبية وأطلقوا سراح الراعي.

يذكر أن القوات الأمنية تُحذِّر وتُنبِّه الرعاة والمواطنين دوماً بالرعي والتجوال خلف المناطق التي تنتشر فيها القوات المسلحة، وعدم تجاوزها لتأمينها، وعدم الرعي في مناطق التماس الحدودية أمام معسكرات القوات الإثيوبية.

والجدير بالذكر أن مناطق الفشقة الصغرى طوال السنتين المنصرمتين لم تشهد أية خروقات عدائية بفضل التأمين المحكم للقوات المسلحة.

هذه المناطق تتمركز فيها قوات الأمهرا الخاصة ومليشيات فانو ومعها معسكرات للشفتة.

صحيفة السوداني