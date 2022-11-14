الموارد المعدنية تحقق أعلى نسبة إنتاج منذ تأسيسها





حقّقت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، أعلى نسبة إنتاج لمعدن الذهب منذ العام 2015م، حيث بلغت نسبة الإنتاج في منتصف نوفمبر من العام الحالي 2022م (10 أطنان 404 كيلو جرامات) فاقت نسبة الإنتاج للعام 2015م والتي بلغت (10 أطنان و6 كيلو جرامات) كأعلى نسبة إنتاج حققتها الشركة منذ تأسيسها.

وأثنى المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول، على الجهود التي بذلها العاملون في قطاع التعدين بالسودان، ووجّه في الوقت ذاته، العاملين بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بمضاعفة الجُهود لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة في العام المقبل.

وكشف أردول في تصريحات صحفية، عن نسبة الحكومة والتي تبلغ (33%) من جملة الإنتاج, مُتوقِّعاً زيادة الإنتاج بنهاية العام الحالي، وقال أردول إن الإنتاج الذي تحقّق يمثل نجاحاً كبيراً للعاملين بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة والشركات العاملة في قطاع المعادن، خاصّةً قطاع مُعالجة مُخلّفات التعدين.

صحيفة الصيحة