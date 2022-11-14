تطورات في قضية اتهام زوجة المخلوع وداد بالثراء الحرام والمشبوه





حجزت محكمة الفساد ومخالفات المال العام قضية محاكمة وداد بابكر للنطق بالحكم وحدد قاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي يوم 29نوفمبر الحالي موعدا لجلسة النطق .

وكانت المحكمة وجهت لزوجة الرئيس المخلوع وداد بابحر تهمة الثراء الحرام والمشبوه بعد توقيفها على ذمة دعوى بمخالفات في مصوغات ذهبية وقطع أراض تقدر قيمتها

بأ كثرمن الـ(4) مليارات جنيه سوداني حسب الاتهام .

وبذلك مخالفة لنص المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه للعام 89 19 تعديل1994.

صحيفة الصيحة