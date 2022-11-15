نداء السودان: نخطط لإدارة حوار صادق وشفاف مع لجان المقاومة





قال المتحدث الرسمي باسم مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني، هشام الشواني لـ(السوداني)، إن النداء يخطط للتواصل مع لجان المقاومة لإدارة حوار صادق وشفاف معهم.

وأضاف: “لجان المقاومة ترى فعالياتنا ونرى فعالياتهم نحن نحترم خياراتهم، وهم يضعون شيئاً من المتاريس معنا ومع آخرين”.

وتابع:”لا نريد القول إنها حالة غير سليمة الآن، ونعتقد أنه ضرورى أن يحدث حوار، ونحن سنجتهد للوصول اليهم لا نقول للاتفاق، ولكن على الأقل ليفهمونا، كما نعبر عن أنفسنا بمثل ما نحن نفهمهم، وهم يعبرون عن أنفسهم”.

وأردف:” ولكن لن يجدوا منا غير الاحترام القائم على الكفاءة وليس الاستغلال بالحديث باسمهم والمتاجرة بدمائهم، سنتحدث معهم بصدق، وحتى في الخلاف سنقول لهم إننا نرى هذا الطريق غير صحيح”.

صحيفة السوداني