معتمدية اللاجئين تطالب الأمم المتحدة بالبحث عن مصادر تمويل





طالب مساعد معتمد اللاجئين لولايات دارفور، مجيب الرحمن محمد يعقوب رزق، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، البحث عن مصادر لتمويل مشروعات اللاجيئن والسعي لإعادة توطين لاجئ دارفور اسوة بمعسكرات وشرق السودان.

وأكد مجيب خلال اجتماعه مع ممثل المفوض السامي للاجئين بشمال دارفور، السيدة جاكلين، بالفاشر أمس، أكد أنه عقد خلال تلك الزيارات لولايات دارفور اجتماعات مع العاملين بمكاتب المعتمدية تعرف خلالها على المشكلات التي تواجههم والمتمثلة في ضعف الرواتب والخدمات وقلة الميزانيات الخاصة بتنفيذ المشروعات بجانب التحديات التي تواجه اللاجئين في مجالات الغذاء، التعليم والصحة، واستخراج الوثائق الثبوتية وبرامج الحماية والتسجيل.

من ناحيتها أوضحت ممثل المفوض السامي أن مشكلة تدني الخدمات تجاه اللاجئين يعود إلى ضعف التمويل الناتج عن تردي الأوضاع الإقتصادية العالمية، مؤكدة أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين ستسعي مع الشركاء الدولين لمعالجة التحديات التي تواجه اللاجئين من خلال موازنة العام المالي 2023.

صحيفة السوداني