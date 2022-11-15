وزير الداخلية: (100) شرطي بالسجون نتيجة للتجاوزات





قال وزير الداخلية المكلف، الفريق أول عنان حامد ، إن 100 شخص من عناصر الشرطة بالسجون بسبب التجاوزات.

جاء ذلك فى كلمة له بفعاليات ورشة عمل حول الشرطة المجتمعية في السودان، بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وممثل منظمة اليونتامس، وولاة الولايات، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيس الجهاز القضائي، ووزير العدل، والنائب العام وممثلي الجامعات السودانية.

وأكد عنان قوات الشرطة ظلت تعمل وفق المعايير الدولية والعرف الأهلي وتعاليم الكتب السماوية لتحقيق الأمن والسلم المجتمعي، وذلك طيلة مسيرة (115) عاماً من تاريخها حيث ظلت تعمل خلالها بتعاون ومهنية وقومية مع كل قطاعات المجتمع من إدارة أهلية ومنظمات مجتمع مدني في عمل وقائي منعاً للجريمة، مشيراً إلى أن العمل الوقائي لن يتحقق إلا بمشاركة المجتمع مع قوات الشرطة من داخل الحي.

من ناحيته أعلن رئيس بعثة “يونتامس”، فولكر بريتس، أن الورشة تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للشرطة المجتمعية وتعزيز قدراتها وفق المبادئي العالمية والمعايير الدولية في حماية وتأمين المواطنين في أماكن اللجوء والنزوح، مثمناً جهود وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة في إنجاح الورشة.

صحيفة السوداني