الطب الشرعي يكذب اتهام الشرطة لمتهمين باغتصاب رقيب الاستخبارات





قالت هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات العسكرية إنّ تقرير الطب الشرعي لم يرد فيه ما يُثبت تعرضه للاغتصاب. وفندت الهيئة- خلال جلسة أمس الإثنين بمعهد العلوم القضائية- مزاعم تعرض المجني عليه للضرب والاغتصاب من قبل المتهمين الثلاثة في القضية. ووجه المتحري حامد شانتينا- التابع للتحقيقات الجنائية- اتهاماً مباشراً لثلاثة متهمين خلال الجلسات السابقة بالمشاركة في ضرب واغتصاب الرقيب ميرغني الجيلي.

وقالت عضو هيئة الدفاع رنا عبدالغفار، إن تقرير الطب الشرعي الذي اطلعوا عليه لم يرد فيه مطلقاً ما يؤكد التهم الموجهة للمتهمين، مشيرة إلى أن يومية التحري – التي بحوزتهم نسخة منها- وردت فيها العديد من التهم الملفقة وغير الحقيقية. ولفتت إلى أنهم تمكنوا من تفنيدها وأن براءة المتهمين باتت مسألة وقت فقط. وتغيب “4” متهمين عن جلسة أمس استجابة لقرار المحكمة بسبب عرضهم للكشف الطبي لإثبات تعرضهم للتعذيب عقب اعتقالهم من خلافه.

صحيفة الحراك السياسي