إغلاق محطات الوقود بنيالا لانتظار تطبيق زيادة الأسعار





أُغلِقَت محطات الوقود بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور أمام الجمهور منذ مساء الجمعة الماضي لانتظار تطبيق زيادة أسعار الوقود بالبلاد، لتحقيق أكبر قدر من الأرباح. وقال مدير إدارة النقل والبترول بوزارة المالية أحمد مدير بحسب دارفور 24، إن إدارته أرسلت فريقاً لتقصي الحقائق حول إغلاق المحطات، محذراً أصحاب المحطات من إغلاقها قبل وصول الوقود الجديد الذي لم يتحرك حتى الآن من الخرطوم والتعامل بالسعر القديم حتى وصول الشحنات الجديدة للولاية، ومؤكداً في ذات الوقت عقد اجتماع مع اتحاد أصحاب المحطات للاتفاق على التسعيرة الجديدة. وقال ياسر حسن حامد أحد العاملين بمحطة وقود وسط المدينة، إن إدارة البترول بوزارة المالية لم تعلن عن الأسعار الجديدة بعد تعديلها من المركز، وذكر أن المحطات أغلقت حتى لا تتكبد الخسارة. وارتفع سعر جالون البنزين في السوق الأسود بمدينة نيالا إلى 4000 جنيه وجالون الجازولين إلى 3900 جنيه، وأعلنت وزارة المالية بالولاية قبل أقل من شهر أسعاراً للوقود في المحطات حيث بلغ سعر جالون البنزين 3100 جنيه، و3650 جنيه لجالون الجازولين. وأعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية الخميس الماضي زيادة أسعار المنتجات البترولية “بنزين- جازولين” بواقع 100 للجالون، وذلك وفقاً للمراجعة الشهر لأسعار النفط العالمية. وطبقاً للتعميم الصحفي الذي أصدرته الوزارة، فإن سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية بولاية الخرطوم سيكون بمبلغ 620 جنيهاً للتر البنزين، فيما يصبح سعر لتر الجازولين بمبلغ 720 جنيهاً بإضافة 100 جنيه للتر الواحد، ونص التعميم على أن تكون تسعيرة العاصمة الخرطوم مرجعية لكل ولايات السودان.

صحيفة الحراك السياسي