مدير سودانير يكرم أول الشهادة من المكفوفين





منح الكابتن إبراهيم أبو سن، مدير عام الخطوط الجوية السودانية، ثلاث تذاكر سفر، الخرطوم/ القاهرة/ الخرطوم، لأول الشهادة السودانية من المكفوفين، الطالب عبدالهادي بشير محمد بشير، ووالده ووالدته، وذلك تأكيداً على المسؤولية المجتمعية والثقافية للناقل الوطني، وأدوارها الاجتماعية والثقافية تجاه المجتمع السوداني.

وأقامت سودانير حفل تكريم، للطالب عبد ابهادي، صباح اليوم برئاسة الشركة بالخرطوم الرياض.

وقال كابتن أبو سن، إنّ الطالب عبد الهادي بشير وهبه الله نعمة البصيرة والذكاء، وحقق نسبة ٩٣.٦ في امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام.

ويأتي التكريم تأكيداً للدور الاجتماعي لسودانير ودعمها لكافة فئات المجتمع السوداني لأكثر من سبعين عاماً منذ إنشائها في العام 1947م.

من جهته، عبّر الطالب عبد الهادي بشير، عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم، وقال: “كل عبارات الشكر والتقدير تقف عاجزة عن التعبير تجاه تكريم سودانير”.

كما تحدث والد الطالب عبد الهادي، شاكراً لسودانير، وقال زن هذا التكريم ليس غريباً عليها.

وفي ختام الحفل، سلم الكابتن أبو سن الطالب عبد الهادي شهادة سودانير التقديرية.

صحيفة السوداني