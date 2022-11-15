وصول منحة قمح سعودية للسودان





وصلت البحر الأحمر اليوم، منحة قمح سعودية تبلغ ٥٢ ألفاً و٥٢١ طناً مقدمة للشعب السوداني من الملك سلمان وولي عهده.

وامتدح مفوض عام العون الإنساني، نجم الدين عثمان، جهود المملكة ودعمها المتواصل للشعب السوداني. وأشاد بما تقدمه المملكة عبر مركز الملك سلمان؛ من أعمال كبيرة وتنفذ تدخلات سريعة وعاجلة تتم لمقابلة الاحتياجات الخاصة بالسودان من مساعدات، موضحاً ان كمية القمح بعد الفراغ من إجراءاتها ستوزع للولايات المختلفة.

ومن جانبه، أكد نائب السفير السعودي، رأفت أحمد، ان هذا اليوم هو يوم مبارك بتشريف مساعدة إنسانية تنفيذاً للتوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن لدن ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مقدمة للشعب السوداني، مبيناً أنها تأتي في إطار المساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها المملكة للشقيقة السودان، انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوطيدة بين الشعبين السعودي والسوداني.

صحيفة السوداني