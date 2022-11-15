حالات (هستيريا) وسط طالبات والصحة تتدخل





بعثت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور بتيم إلى محلية قريضة برئاسة مدير الإدارة العامة للطب العلاجى إختصاصي الباطنية د. عبدالرحيم الخليفة جابر لتقييم الوضع ميدانيا بالمحلية على خلفية ظهور حالات هستيريا لعدد من طالبات مدرسة ثانوية بقريضة ومزيد من التقصي والتدخلات.

يذكر أن أتيام الإستجابة السريعة بإدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بجنوب دارفور وصلت قريضة أمس وقامت بأخذ عينات تم إرسالها اليوم الثلاثاء إلى المعمل القومى إستاك للتشخيص .

صحيفة الصيحة