“الدقير” ينعي” منال خوجلي”: خسارة فادحة





وفق منشور على صفحته الرسمية.

نعى رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير، المحامية منال عوض خوجلي، التي وافتها المنية، الثلاثاء.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية، الثلاثاء، أطّلع عليها”باج نيوز”.

وقال الدقير”خسارة فادحة للمجتمع المدني وحركة الثورة والتغيير برحيل الأستاذة المحامية منال عوض خوجلي”.

وتابع” كانت مثابرة في الدفاع عن حقوق الانسان وذات حضورٍ ساطع في ساحات المقاومة السلمية ضدّ النظام المباد، وسارت على نفس الدرب بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر”.

باج نيوز