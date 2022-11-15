تعهدات من البرهان بشأن شركة السكر السودانية





اطّلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على التحديات والعقبات التي تواجه سير العمل بشركة السكر السودانية والحلول المقترحة لحل أزمة التمويل.

وأمن لدى لقائه بمكتبه اليوم، المهندس بتول عباس عوض وزير الصناعة المكلف، على ضرورة توفير الدعم اللازم والمعينات الفنية اللوجستية لتطوير وتهيئة بيئة العمل في المشروع وتذليل العقبات والتحديات التي تعترض سير العمل.

وأشار البرهان إلى أهمية وضع الحلول الناجعة لتعود الشركة سيرتها الأولى، وأشاد بالخطة الإسعافية التي أجازها مجلس إدارة الشركة بخصوص تشغيل مصانع السكر وحل المشكلات العاجلة والانية.

من جانبها، أوضحت المهندسة بتول عباس في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن شركة السكر تواجه تحديات وعقبات مالية في الموسم الحالي، ونوهت إلى أن رئيس مجلس السيادة وعد بتذليل كافة العقبات وعقد اجتماعات مشتركة مع وزارة المالية ومنظومة الصناعات الدفاعية والجهات ذات الصلة بقضايا التمويل بما يمكِّن الشركة من الاضطلاع بدورها في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد.

صحيفة الصيحة