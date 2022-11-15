إحباط عملية نهب مسلّح





يؤكّد بارك الله بحسب المكتب الإعلامي أنّ قوات الدعم السريع، ستظلّ عينًا ساهرة للقضاء على أنواع التفلت كافة، ولن تتهاون في حفظ الأمن والاستقرار

أعلنت قوات الدعم السريع بقطاع غرب دارفور، عن إنقاذ مواطنين اعترضتهم مجموعة مسلّحة بطريق بيضة الجنينة.

وقال قائد قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنّ قواته تحرّكت لموقع الحدث فور تلقيها البلاغ وقامت بإجلاء المواطنين من موقع الحادث.

وأشار إلى أنّ القوات تتبّعت المنفلتين وأفلحت في استرداد العربة بينما فرّ المجرمون.

باج نيوز