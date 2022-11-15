جابر يلتقي الرئيس الجيبوتي ويؤكد استعداد السودان لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي





أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، مبعوث رئيس المجلس إلى دول الإيقاد الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، متانة العلاقات السودانية الجيبوتية، وحرص الخرطوم على تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية.

وأوضح في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر قيلي بالعاصمة جيبوتي اليوم، أنه اطلع الرئيس قيلي على أهداف جولته لدول الإيقاد، وعلى تطورات الأوضاع في المنظمة، والمؤتمرات المتوقع عقدها في رئاسة المنظمة أو بالخرطوم في الثلاثين من نوفمبر الحالي.

وقال إنه سيطلع رؤساء دول الإيقاد على مبادرة الأمن الغذائي التي تم الاتفاق على تنفيذها، مؤكداً جاهزية السودان لذلك، في ظل ما يتمتّع به من موارد، وبتوفر التنسيق والدعم من المنظمات الإقليمية والدولية.

وأضاف عضو مجلس السيادة، أن اللقاء تناول مجالات التعاون الثقافي بين البلدين، ولفت إلى أن معظم وزراء جيبوتي، تخرجوا في السودان، مما يعد فرصةً كبيرةً لتعزيز التعاون في هذا المجال.

صحيفة الصيحة