الصحة: إرتفاع إصابات حمى الضنك إلى (2818) حالة بينها (5) وفيات





أعلنت وزارة الصحة الاتحادية ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك حتى اليوم إلى 2818 حالة منها 5 وفيات.

واقر مدير إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة الإتحادية د. منتصر عثمان في تصريح لـ “برنامج كالآتي” على قناة النيل الأزرق رصدته (باج نيوز )، أقر بأن المناطق المتأثرة بالمرض لا يتوفر بها عمل وقائي حتي وصلت الحالات إلى مرحلة الوباء.

و أكد تأثر (9) ولايات بالمرض بعد أن انضمت لها مؤخرا ولاية النيل الأبيض، ونفي منتصر وجود اصابة بولاية الخرطوم بمنطقة الملازمين لكنه قال إنه لا يستبعد دخول أي حالة إلى ولاية الخرطوم، ونوه إلى أن الحالات تظهر في عدد من الولايات سنوياً، لآفتاً إلى أن حالات حمي الضنك والملاريا تزداد سنويا في فصل الخريف، وأقر منتصر بعدم وجود معينات كافية لتقليل كثافة الباعوض الذي يتطلب أيدي عاملة وموارد.

باج نيوز