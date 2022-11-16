تفاصيل جديدة بشأن أزمة مراكز غسيل الكلى





قال عضو اللجنة المفوضة بمراكز غسيل الكلى بالسودان والمتحدث باسم لجنة المضربين الزين حسن مسبل ان اضرابهم سببه ضعف اجور العاملين بمراكز الكلى ونقص الامداد وتدهور البيئة العامة.

واشار في حديثه لبرنامج {كالاتي} بقناة النيل الازرق إلى ان هنالك وعود منذ بداية العام بتحسين الاجور لكن لم تتم فيها اي خطوات جديدة، مبينا أن اغلبية العاملين في مراكز الكلى متعاقدين بدون وظائف أو بدلات، كاشفا عن مخاطبتهم للمسؤولين عن مراكز الكلى وتمت الاستجابة بزيادة بنسبة مئة في المئة لآخر شهرين في العام الحالي لعدم وجود ميزانية وعلى ضوء ذلك قررنا رفع الاضراب، متوقعا تطبيق القرار الاحد المقبل .

صحيفة الصيحة